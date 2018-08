später lesen SCHULE Schüler werden fit für die Oberstufe FOTO: Teilen

(red) Traditionsgemäß beginnt die Oberstufenzeit am Staatlichen Eifel-Gymnasium mit den Neuerburger Methodentagen: Die neuen Oberstufenschüler wurden in fünf Workshops in den Bereichen „Lernorganisation“, „Bibliotheksarbeit, Recherche“, „PowerPoint-Präsentation, Freier Vortrag“, „Texterschließung“ und „Umgang mit Graphen und Tabellen“ geschult, um die vielfältigen Anforderungen in der Oberstufe bis hin zum Abitur kompetent und eigenständig bewältigen zu können.