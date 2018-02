Schüler erproben sich an der Börse

(red) 152 Schüler aus acht Schulen im Eifelkreis Bitburg-Prüm haben beim Planspiel Börse 2017 der Kreissparkasse Bitburg-Prüm teilgenommen und sich zehn Wochen lang mit 50 000 Euro virtuellem Startkapital an der Börse ausprobiert. Ziel war es, das Geld möglichst gewinnbringend zu vermehren. Bei einer Siegerehrung in der Bitburger Kreissparkasse sind die besten Teams ausgezeichnet worden. Wirtschaft

Bei der Depotgesamtwertung hat die Gruppe „Elitepartner“ (Realschule plus Bleialf) gewonnen. In der Nachhaltigkeitswertung überzeugten die „Mythcrackers“ (ebenfalls Realschule plus Bleialf).

⇥Foto: Kreissparkasse Bitburg-Prüm