(red) Die Schulbusse in Mötsch fahren ab Donnerstag, 24. Mai, eine neue Route. Die Bushaltestellen am Wasserturm und Gasthaus Weiler werden aufgrund der Straßenbauarbeiten dann nicht mehr angefahren.

Die Schulbusse halten ab Donnerstag an der jetzigen Haltestelle beim Jugendheim Mötsch sowie an der neuen Ersatzhaltestelle in der Hüttingerstr., Abzweigung Am Sportplatz.