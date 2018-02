(red) Gleich drei Unternehmen boten im Rahmen eines Exzellenzkurses am Businesstag Einblicke in ihre Firmenphilosophie und Ausbildungsmöglichkeiten: die Volksbank Eifel, die Bitburger Braugruppe und Vet-Concept. Das Foto zeigt Schülerinnen des Eifel-Gymnasiums Neuerburg bei Vet-Concept in Föhren. ⇥Foto: Irina Flohr