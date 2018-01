Tag der offenen Tür an Grund- und Realschule plus in Neuerburg

Die Kinder besuchten Tagesklassen, in denen sie sich verschiedene Unterrichtsstunden anschauen konnten.

Zum Schnuppertag an der Grund- und Realschule plus in Neuerburg hat Schulleiter Mario Merkes eingeladen. Für die Eltern gab es eine Informationsveranstaltung zu Schulstandort, -form und Unterrichtsmodellen. Die Kinder besuchten in der Zeit Tagesklassen, in denen sie sich verschiedene Unterrichtsstunden anschauen konnten: Mit Unterstützung von Naturwissenschaften jagten sie Geldfälscher und Diebe, ein Schüleraustausch nach England und Frankreich wurde in einem anderen Raum simuliert, und sie bastelten passend zur fünften Jahreszeit Karnevalsmasken, bauten Roboter zusammen und Instrumente auseinander.

Anmeldungen zum Besuch der Orientierungsstufe bis spätestens Mittwoch, 28. Februar im Sekretariat, Mo.-Do., 8 bis 15.30 Uhr und Fr., 8 bis 12 Uhr. Weitere Infos unter www.grsplus-neuerburg.de.

(red)