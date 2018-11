Schwarzer Birnenkuchen macht das Rennen

Ihr Name

Er ist nicht ganz einfach zu machen, der Kuchen, den unsere Leser auf Platz eins der Hitliste der beliebtesten heimatlichen Gerichte gewählt haben. Denn für den typischen Geschmack und die Farbe müssen Birnen langsam im Backofen gedörrt werden, bevor die dunkelbraune Füllung ensteht. Die Abstimmung, bei der knapp 480 Stimmen abgegeben wurden, ist zwar nicht repräsenativ, das Ergebnis war allerdings deutlich. Denn der schwarze Birnenkuchen erreichte rund 30 Prozent.

Auf den Plätzen dahinter ging es knapp zu: Auf Rang zwei der regionalen Lieblingsgerichte der TV-Leser landete mit Kappesteerdisch ein handfester Klassiker, der in der ganzen Region von der Eifel über Mosel und Saar bis in den Hunsrück hinein bekannt und beliebt ist. Für dieses Gericht aus Kartoffeln, Kraut und Speck wurden online rund 19 Prozent der Stimmen abgegeben. Ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen gab es um Platz drei der kulinarischen Bestenliste: Am Ende setzten sich tatsächlich und für manche durchaus überraschend Mehlklöße - auch Kniddelen genannt - mit 19 Prozent durch. Döppekoche, der auch unter der saarländischen Bezeichnung Dippelabbes bekannt ist, kam mit 16 Prozent knapp dahinter auf Rang vier.

Alle acht der von uns vorgeschlagenen Gerichte haben Volontäre der Volksfreund-Redaktion in den vergangenen Monaten im Rahmen des Themen-Schwerpunkts Heimat-Genuss gekocht und probiert. Von der Zubereitung gibt es auf Volksfreund TV, dem Youtube-Kanal des Trierischen Volksfreunds, auch sehenswerte Videos.

Zur Themenreihe ist unter dem Titel „Heimat und Genuss" ein Magazin erschienen, in dem wir die vielen Beiträge der Reihe noch einmal zusammengefasst und aufbereitet haben.

