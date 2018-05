Schwesternverband lädt zum Tag der offenen Tür ein

Das Service-Wohnen Bitburg des Schwesternverbandes öffnet am Montag, 21. Mai, seine Türen für ein Familienfest. Von 11 bis 18 Uhr findet in der Maria-Kundenreich-Straße 5 auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Bitburg ein Tag der offenen Tür statt. Neben der Möglichkeit, die Wohnungen unverbindlich zu besichtigen, wird ein umfangreiches Programm mit Puppentheater, Clownin, Hüfburg und Fotobox, Spaß und Abwechslung für Groß und Klein geboten.