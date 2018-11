See erlebt kein blaues Wunder

Der Wasserspiegel ist klarer als in den vergangenen Jahren. Kein grünliches Schimmern ist zu sehen. Der See blieb in diesem Jahr offenbar weitestgehend von den giftigen Blaualgen verschont.

Laut dem Kreisfischereibeauftragen Herbert Schneider liegt das an den Hochwassern im Sommer: „Da wurden die ganzen Bakterien fortgespült.“ So hätten die Überschwemmungen wenigstens ein Gutes gehabt, meint der Mettericher: „Auch wenn das die Betroffenen des Unwetters wohl kaum interessieren wird.“ ⇥⇥Foto: Christian Altmayer