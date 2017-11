Sefferner wandern an zwei Wochenenden

Seffern (red) Der Heimat- und Wanderverein Seffern bietet für Sonntag, 3. Dezember, eine geführte IVV-Nikaulauswanderung an. Es stehen Strecken von fünf und zehn Kilometern zur Auswahl.

Startgebühr: drei Euro. An der Kontrollstelle erhalten die Teilenehmer Weihnachtsgebäck und einige Getränke gratis. Start: 10.30 Uhr am Gemeindehaus in Ehlenz. Im Anschluss an die Wanderung können die Teilnehmer den schönen kleinen Weihnachtsmarkt im und um das Gemeindehaus besuchen und sich in Vorweihnachtsstimmung versetzten.

Eine Busfahrt führt am 10. Dezember zur IVV-Wanderung der Wanderfreunde Grolsheim. Abfahrt: 7.30 Uhr Hermesdorf, Westeifelwerke, 7.45 Uhr Seffern, Ortsmitte. Kosten: zehn Euro inklusive Startkarte. Anschließend besuchen alle den Märchenweihnachtsmarkt in Ober-Hilbersheim.

Anmeldung: Lothar Brück 06569/7380 oder 0171/1642272; G. Lotzkes, 0171/1786754.