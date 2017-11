Bleialf/Auw (red) Viertklässler aus Bleialf sowie die Kombiklasse 3/4 aus Auw machten sich auf den Weg zum "Bähnchen". In diesem Waldstück erwarteten die Kleingruppen sechs verschiedene Stationen, an denen sie ihr Wissen rund um die Pflanzen und Tiere des Waldes, aber auch Geschicklichkeit im Umgang mit Fichtenzapfen und Baumscheiben unter Beweis stellen mussten.

In diesem Jahr konnte ein Jubiläum gefeiert werden: Vor 20 Jahren riefen die Jäger und Förster in Zusammenarbeit mit dem damaligen Schulleiter der Grundschule Bleialf, Manfred Kleis, den jährlich durchgeführten Walderlebnistag ins Leben. Zur Erinnerung an diesen besonderen Tag im Wald erhalten alle Kinder als Geschenk ein besonderes Naturmalbuch. Foto: Grundschule