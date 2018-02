Anekdoten und Geschichten vom Karneval in früheren Zeiten standen beim Seniorennachmittag auf dem Programm.

(red) Beim Seniorennachmittag in Bickendorf wurde so manche Anekdoten von früher erzählt. Dazu gab es Liedbeiträge und Erzählungen, Kaffee und Kuchen. Das nächste Treffen ist am Montag, 5. März, um 15 Uhr im Mehrzweckraum der Schule in Bickendorf.Interessierte sind willkommen. ⇥Foto: Kloos