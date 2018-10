später lesen Vortrag Siri, Saugroboter, Superintelligenzen Teilen

(red) In der Reihe „Theologie trifft Naturwissenschaft“ stellen Prof. Dr. Karl Bläsius und Dr. Asadeh Ansari-Bodewein am Dienstag, 30. Oktober, 19.30 Uhr, im Second-Hand-Kaufhaus von Alibi-Eifelservice in Bitburg, Mötscher Straße 22A, ihre Sichtweisen zum Thema „Siri, Saugroboter, Superintelligenzen“ dar und stehen für Fragen zur Verfügung.