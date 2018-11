später lesen Verwaltung Holsthumer treffen sich zur Sitzung Teilen

(red) Der Ortsgemeinderat Holsthum trifft sich am Mittwoch, 28. November, zur Sitzung in der alten Schule in Holsthum. Beginn ist um 20 Uhr. Themen im öffentlichen Teil sind Hundesteuerlisten, die Widmung einer Gemeindestraße für den öffentlichen Verkehr, der Forstwirtschaftsplan 2019 sowie Bau- und Grundstücksangelegenheiten.