später lesen Gemeinde Prümzurlayer treffen sich Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Ortsgemeinderat Prümzurlay trifft sich am Montag, 27. August, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Prümzurlay. In der Sitzung geht es um die Neuorganisation der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz sowie Bau- und Grundstücksangelegenheiten.