später lesen Politik Wallendorfer tagen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Gemeinderat Wallendorf tagt am Montag, 27. August, um 20 Uhr in der Zehntscheune in Wallendorf. Themen sind die Neuorganisation der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz, die Annahme von Spenden sowie Bauanträge und Grundstücksangelegenheiten.