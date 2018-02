Skiausbildung am Staatlichen Eifel-Gymnasium

(red) 42 Schüler des Staatlichen Eifel-Gymnasiums Neuerburg sind mit fünf Betreuern zur Skiausbildung nach Viehhofen ins schneebedeckte Gästehaus „Bachmühle“ gefahren. Die Jugendlichen machten Ausflüge in den Schnee. Die Anfänger konnten gesondert von den erfahreneren Fahrern das Skifahren erlernen und hatten dabei sehr motivierende Lehrer an ihrer Seite. Die Abende verbrachten die Schüler mit Gemeinschaftsspielen und hatten viel Spaß. Ein Höhepunkt der Reise war eine Free-Style-Show in Saalbach. Dabei waren spektakuläre Stunts und Slagline-Künstler zu sehen. Zum Ende der Woche fanden die Skitaufe und das Skigericht des Gymnasiums statt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fielen 20 Zentimeter Neuschnee, so dass alle nochmal ein ganz neues Fahrerlebnis hatten. Um auch auf teilweise unpräparierten Pisten fahren zu können, half die erlernte gute Fahrtechnik. Im Bild die Schüler des Eifel-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Bettina Bartz (ganz rechts). ⇥Foto: Irina Flohr