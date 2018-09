später lesen Vereine Sommerferien bei der Rheuma-Liga Teilen

(red) Die Rheuma-Liga macht Sommerferien. Das heißt: Das Funktionstraining (Trocken- und Wassergymnastik) der Rheuma-Liga in der St.-Martin-Schule in Bitburg findet in den Sommerferien von Dienstag, 26. Juni, bis einschließlich Donnerstag, 2. August, nicht statt.