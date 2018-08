später lesen Fest Sommerfest des Dorf-Fördervereins Teilen

Der Dorf-Förderverein Messerich-Birtlingen richtet am Sonntag, 19. August, ab 11 Uhr ein buntes Sommerfest am Feuerwehrgerätehaus und am Spielplatz in der Hauptstraße in Messerich aus. Ab 11.30 Uhr spielen die Original Eppischhofer Musikanten zum Frühschoppen auf.