(red) Anlässlich des Namensfestes des Kirchenpatrons St. Bartholomäus lädt der MGV/Kirchenchor „Cäcilia“ Meckel für Sonntag, 26. August, zum Sommerfest auf das ehemalige Schulhofgelände ein.

Bei gutem Wetter wird am Vorabend ab 20 Uhr der Bierstand eröffnet. Um 9 Uhr ist die Messe zum Patrozinium in der Pfarrkirche. Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Gegen 13 Uhr tritt die Spielgemeinschaft der Musikvereine Oberkail-Gindorf-Erdorf auf. Geplant sind einige Überraschungen. Die Meckeler Frauen bieten Kuchen an. Für die Kinder gibt es Möglichkeiten auf dem Spielplatzes.