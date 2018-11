später lesen FREIZEIT Spaß bei der Herbstkirmes FOTO: tv / Ulrike Löhnertz FOTO: tv / Ulrike Löhnertz Teilen

(utz) Vanja (9) freut sich auf die Herbstkirmes, die am Freitagnachmittag auf dem Bedaplatz eröffnet worden ist. Noch drei Tage lang – am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr und am Montag ab 14 Uhr (Familientag) – können Besucher sich an den Buden und auf den Fahrgeschäften vergnügen. Am Samstag wird sogar gegen 21 Uhr ein Feuerwerk gezündet.⇥ Foto: Ulrike Löhnertz