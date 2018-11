später lesen Partei SPD stellt Kreistagsliste auf Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die SPD stellt am Samstag, 8. Dezember, ab 9.30 Uhr in der Keltenhalle in Preist ihre Liste für den Kreistag auf. Die Ortsvereine haben Vorschläge eingereicht, und der Kreisvorstand hat einen Listenvorschlag erarbeitet.