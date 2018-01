(red) „Geselligkeit und Gutes tun“, unter diesem Motto haben die Bewohner der Schulstraße in Hüttingen/Kyll auf dem Geschäftsgelände des Fliesenlegers Sascha Nosbüsch, der den Aufruf zu diesem Fest startete, gefeiert. Alle Gäste konnten sich für diese Idee mit einer Geldspende für einen guten Zweck bedanken. Der Erlös in Höhe von 461,14 Euro ging an den Verein Lichtblick Bitburg und wurde an Patricia Hoffmann, Geschäftsführerin von Lichtblick Bitburg, überreicht. ⇥Foto: privat