Spende an Donum Vitae

(red) Bei der Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehens vom Bitburger Club Soroptimist International auf Schloss Malberg überreichte die derzeitige Präsidentin Hedwig Zeimantz dem Verein donum vitae (Träger der Schwangerenberatungsstelle) einen Scheck über 3000 Euro für ein Projekt, das allen Frauen sehr am Herzen liegt.

Das Projekt „Jung und Schwanger“ ist ein Elternkurs für junge werdende Mütter von 16 bis 25 Jahren. Der nächste Kurs beginnt am Donnerstag, 15. November, um 13.30 Uhr in den Räumen der Beratungsstelle in Bitburg, Im Graben 1, und wird von der Hebamme Jana Berns geleitet. Infos unter: www.bitburg.donumvitae.org⇥ Foto: B. Seiwert