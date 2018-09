später lesen VERKEHR Sperrungen in der Diekircher Straße Teilen

In der Diekircher Straße wird in der Woche von Montag, 24., bis Samstag, 29. September, die Fahrbahn erneuert. Deshalb ist in den verschiedenen Bauabschnitten, die jeweils etwa zwei Tage dauern mit Sperrungen zu rechnen.