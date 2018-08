später lesen Verkehr Sperrungen in der Saarstraße Teilen

Wegen Bauarbeiten kommt es in der oberen Saarstraße in Bitburg am Montag, 27., und Dienstag, 28. August, zu Verkehrseinschränkungen. In Höhe des Hauses Nummer 11 wird ein neuer Wasseranschluss verlegt.