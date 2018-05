später lesen Glaube Springprozession: Sperrungen in Echternach FOTO: Michael Fischer FOTO: Michael Fischer Teilen

Seit 1996 begrüßt der Erzbischof von Luxemburg die Pilger, die aus dem Raum Prüm/Waxweiler an der „Echternacher Springprozession“ in Echternach teilnehmen, an der alten Zollbrücke. Der Zeitpunkt des Eintreffens und die Begrüßung der Pilger liegen am Dienstag, 22. Mai, zwischen 7 und 7.30 Uhr. Während dieser Zeit ist die Kreuzung Bitburger Str./Bollendorfer Str. für den Verkehr voll gesperrt.