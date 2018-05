(red) 15 junge Menschen der Berufsbildenden Schule Theobald Simon in Bitburg traten gemeinsam mit Schülern der Realschule plus zur Zweiten Sprachprüfung (A2) an. Nach monatelanger Vorbereitung sind die Schüler sprachlich gut vorbereitet für ihre ab Sommer beginnende Ausbildung. Den Schülern wurden durch Schulleiter Loskill Zertifikate überreicht. ⇥Foto: Schule