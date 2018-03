später lesen Senioren Sprechstunde für Senioren Teilen

(red) Die Seniorenbeauftragte Marlies Raberg hat Sprechstunde an jedem zweiten Donnerstag im Monat im Besprechungszimmer 1 des Rathauses. Ihre nächste Sprechstunde findet an Donnerstag, 11. Januar, zwischen 9 und 12 Uhr statt. Zu ihrem Aufgabenfeld gehören die Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten älterer Menschen an politischen Prozessen der Kommunen, Unterstützung von Senioren bei innovativen Wohnformen im Alter, Förderung des lebenslangen Lernens und Unterstützung von spezifischen Bildungsangeboten für Ältere, Sensibilisierung für die Bedürfnisse und Interessen älterer Migranten und Förderung des Zusammenlebens aller Generationen durch intergenerative Projekte.