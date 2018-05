Miserior: Soziale Unterschiede Thema in Schule

(red) „Heute schon die Welt verändert?“ Diese Frage stellte Norbert Hellenthal von Misereor den einigen Schülern des Staatlichen Eifel-Gymnasiums in Neuerburg.

Am Beispiel von drei Standorten in Indien wurde deutlich, wie extrem die sozialen Unterschiede in dem bevölkerungsreichsten Schwellenland dieser Erde sind.⇥Foto: SEG Neuerburg