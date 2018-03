Wo der gute Name noch was wert ist

Eine Postkutsche brettert durch Stahl. Rechts und links des Weges liegen Höfe – ein paar Anwesen auf weitem Ackerland. Nummern sucht der Postbote an den Fassaden vergebens, genau wie Straßenschilder. In den Großstädten sind sie im 18. Jahrhundert längst üblich. Bis sich die Reform auch auf dem Land durchsetzt, dauert es noch eine Weile. Trotzdem erreichen Briefe fast immer ihre Empfänger. Denn statt einer Zahl tragen die Häuser Namen. Wenn vom „Bielen“ die Rede ist, weiß jeder Stahler, welches Gebäude gemeint ist.

Hunderte Jahre später ist Willi Heyen so mancher Hausname noch immer ein Begriff. So kennt der Stahler Ortsvorsteher die ehemalige Dorfschänke, sein Elternhaus, noch unter dem Namen „Bromessen“. Dieser leite sich wohl vom Familiennamen „Bromess“ ab, meint er. Dass solche alten Hausnamen nicht in Vergessenheit geraten, will der Ortsvorsteher zusammen mit dem Dorf- und Förderverein Stahl verhindern.

An 34 historischen Gebäuden sollen Schilder aus Emaille angebracht werden. Der Entwurf für die Tafeln ist schlicht. Der alte Hausname steht in blauer Schrift auf weißem Schmelzglas – kein Schnickschnack. Die wetterbeständigen Platten werden nicht größer sein als ein Din-A-Blatt.

Trotzdem: Ohne Einverständnis der Hauseigentümer geht nichts. In einem Schreiben will Heyen die Besitzer in den kommenden Tagen daher bitten, dem Anbringen der Tafeln zuzustimmen. Er gehe davon aus, dass niemand etwas dagegen habe, sagt er. Schließlich sei die Idee vor Monaten bei einer Bürgerversammlung vorgestellt worden.

Wenn alle einverstanden sind, dauert es womöglich noch ein paar Wochen, bis es losgeht. Denn die Stahler warten noch auf einen Zuschuss.

Rund 70 Euro kostet eine Tafel. Bei 34 Schildern macht das etwa 2300 Euro. Dafür soll es – wenn alles gut geht – Fördergeld von der EU geben.