(ang) Zum zweiten Mal veranstaltete das Stadtmarketing Echternach eine Steampunk-Convention. Rund um die Kulisse des historischen Marktplatzes der Stadt versammelten sich zahlreiche Händler, die an ihren Ständen Schmuck, Kleider und spektakuläre Utensilien dieses Kunstgenres anboten. Von Markus Angel

Steampunk vermischt moderne und futuristische technische Funktionen mit Mitteln und Materialien des viktorianischen Zeitalters, so dass ein Retro-Look der Technik entsteht. Die Veranstaltung zog Fans in Kostümen wie auch viele Neugierige an. Die Hitze bremste insbesondere am Samstag die Besucherzahl eher aus. Das machte der Abend mit Kostümwettbewerb, Fotoshootings und Musik aber wieder wett.

