Ein streitbarer Geist: Stefan Hippler kommt nach Bitburg

(utz) Er ist einer, der den Mund aufmacht. Einer, der auch mal Widerstände in Kauf nimmt. Einer, der sich unermüdlich für aidskranke Menschen in Südafrika einsetzt: Pfarrer Stefan Hippler. Der aus Bitburg stammende 58-Jährige ist am Donnerstag, 8. November, um 19 Uhr in der Aula der Sankt-Matthias-Schule in Bitburg zu Gast.