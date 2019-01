später lesen Kirche Sternsinger in Burbach unterwegs FOTO: TV / Martina Thiel FOTO: TV / Martina Thiel Teilen

(red) 28 Sternsinger der Pfarrei St. Margareta in Burbach haben sich am Dreikönigstag auf den Weg gemacht, um den Segen in die Häuser in Burbach und Neustraßburg zu bringen. ⇥Foto: Martina Thiel