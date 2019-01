Sie sammelten rund 2900 Euro für das Kindermissionswerk. Mit Einsatzbereitschaft waren auch in Ehlenz (oben rechts) Sternsinger unterwegs. Sie haben 800 Euro für bedürftige Kinder in Peru gesammelt. Für Peru wurde auch in Oberkail (unten links) gesammelt, wo die Sternsinger ebenfalls den Segen an die Häuser brachten: „C+M+B“ – die Abkürzung für „Christus Mansionem Benedicat“, was „Gott segne dieses Haus“ heißt.

⇥Fotos (4): Sandra Hoffmann (1); Alfred Nober (1); Petra Fischer (1); Pfarrei Waxweiler