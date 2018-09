Stochern im Kerosin-Nebel

Veröffentlichung von Treibstoffablässen

Auf der Internetseite des Luftfahrt-Bundesamts (lba.de) werden inzwischen die erfassten Treibstoffablässe veröffentlicht. Seit Jahresbeginn wurden demnach deutschlandweit 17 Vorgänge erfasst, darunter auch drei von Militärmaschinen. Der jüngste vom LBA registrierte Vorfall hat sich erst vor wenigen Tagen, am 20 September, ereignet. In diesem Fall wurden 61 Tonnen Treibstoff im Bereich Nordhessen/südliches Niedersachsen abgelassen. Nur wenige Tage zuvor (15. September) waren mehr als 68 Tonnen über Ostdeutschland in den Luftraum verabschiedet worden. Der in diesem Jahr bislang größte erfasste Zwischenfall war am 28. Juli. Über dem südlichen Rheinland-Pfalz hat ein Flugzeug die Atmosphäre um gut 92 Tonnen Kerosin bereichert. In ungefähr der Hälfte der Fälle werden technische Probleme als Ursache angegeben. Zu den restlichen Vorfällen gibt es keine Angaben.