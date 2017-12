Kyllburg: Letzter Abschnitt der Bademer Straße wird asphaltiert

Gute Nachrichten für die Autofahrer rund um Kyllburg: Der letzte Abschnitt der Bademer Straße in Kyllburg wird asphaltiert. Von Rudolf Höser

(rh) Bis auf wenige Restarbeiten ist die Straße dann fertiggestellt. „Die Sperrung ist ab Samstagmorgen Geschichte“, so Reinhold Schneider vom Landesbetrieb Mobilität in Kyllburg. Die noch fehlende Deckschicht wird im Frühjahr bei passender Witterung aufgebracht. Auch die Sperrung der L 24 zwischen St. Thomas und Zendscheid, die wegen eines Felssturzes seit Ende November gesperrt war, ist seit Donnerstag aufgehoben und die L 24 wieder für den Verkehr freigegeben. Unser Foto zeigt die Arbeiten in Kyllburg.

⇥ TV-FOTO: RUDOLF HÖSER