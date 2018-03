Straße in Matzen bis Juni gesperrt

(red) In Matzen werden der Mischwasserkanal und die Wasserleitung erneuert. Betroffen ist nun die Donatusstraße von der Einmündung „Im Sonnenpesch“ bis zur Einmündung „Oberstraße“. Bis Ende Mai 2018 muss der Abschnitt für den Verkehr gesperrt werden. Außerdem wird die Bushaltestelle von der Donatusstraße in die Straße „Im Sonnenpesch“ in Höhe Haus Nr. 4 verlegt. Die Umleitung wird über die Straßen „Im Sonnenpesch“, Lerchenstraße und Oberstraße ausgeschildert werden.