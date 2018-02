später lesen Energie 1300 Menschen in Bitburg ohne Strom FOTO: Stefan Thomas (dpa) / dpa FOTO: Stefan Thomas (dpa) / dpa Teilen

Am Montagmorgen gingen in vielen Haushalten in Bitburg und Nattenheim die Lichter aus.

