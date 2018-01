Baum stürzt auf Leitung: Kurzzeitiger Stromausfall in der Südeifel

Nach Angaben der Feuerwehr-Leitzentrale und von Westnetz war gegen 18.45 Uhr unter anderem in Irrel, Bollendorf, Ernzen, Echternacherbrück und Eisenach der Strom weg. Zufällig war ein Westnetz-Team in der Nähe, so dass die Techniker direkt die Störung beheben konnten. „Nach etwa 20 Minuten war der Großteil der Haushalte wieder versorgt“, sagte eine Westnetz-Sprecherin. In wenigen Straßenzügen dauerte die Behebung des Ausfalls bis etwa 19.45 Uhr. Ursache für den Blackout war ein Baum, der in Bollendorf zwischen Schwimmbad und Altschmiedestraße auf eine Stromleitung gestürzt war.