87 Care-Pakete für Bedürftige haben die Feuerwehrleute mit Hilfe der Bürger gesammelt.

Das klappt nur, wenn alle mitmachen: In einer Rund-um-Aktion hat die Feuerwehr Sülm es geschafft, ihren ganzen Ort und mehr für die Johanniter-Weihnachtstrucker zu motivieren. Selbst der Sülmer Nikolaus hat mitgemacht und hat die für ihn gespendeten Gelder, wie schon letztes Jahr, komplett in Weihnachtstrucker-Pakete verwandelt.

Die Paketsammlung der Johanniter geht an Weihnachten per Konvoi als Überwinterungshilfe zu bedürftigen Menschen – Kranken, Alten, Behinderten und großen Familien – in verschiedenen Ländern Südosteuropas.

Für die Sülmer Beteiligung haben die Feuerwehr-Kameraden hunderte Stunden Arbeit investiert: Sie haben eine Kartonspende akquiriert, den Ort plakatiert und die Haushalte mit Handzetteln versorgt. Es wurden Geld- und Sachspenden aktiv gesammelt, 50 Kartons von den jüngsten Feuerwehrleuten und ihren Eltern weihnachtlich bemalt, in den sozialen Medien und vielen Gesprächen dafür geworben.

In einem großen Packtag haben Alt und Jung von 9 Uhr bis 16 Uhr im Feuerwehrgebäude die vielen Waren in die Kartons verteilt, um 87 der rund 14 Kilo schweren Pakete mit Grundversorgungsgütern zur regionalen Hauptniederlassung der Johanniter in Trier zu schaffen. „Es ist einfach schön, denen, die weniger haben, zu helfen, das auch den Kindern zu vermitteln und zu erleben, wie alle Spaß daran haben, Gutes zu tun“, erklärt Löschkids-Leiter Dennis Hohlfelder-Pohl seine Motivation.

Der Rettungssanitäter, der hauptamtlich für die Johanniter-Notrufdienste arbeitet, hat die Aktion nach Sülm gebracht. Die Johanniter sagen Danke – auch im Namen der vielen bedürftigen Menschen, die so ein Zeichen der Hoffnung aus Sülm und der ganzen Region bekommen.

Alle Pakete aus Eifel und Hunsrück werden in Trier von einem Weihnachtstrucker abgeholt, der voll beladen mit rund 40 weiteren LKW ehrenamtlich von Johannitern begleitet in eines der Zielländer Albanien, Bosnien, Rumänien, Ukraine und Bulgarien fährt.

Info: www.johanniter-

weihnachtstrucker.de