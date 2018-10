Swing gepaart mit Katzenkrimis

Eine Matinee im Festsaal des Schlosses Weilerbach ist am Sonntag, 14. Oktober, von 11 bis 12.30 Uhr. Das Benno-Raabe-Trio spielt Stücke aus der „klassischen“ Zeit des Swing, Stücke von Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und anderen.

In dieser Matinee spielen sie im Wechsel mit der Autorin Manu Wirtz. Sie schreibt unter anderem Krimis über Katzen. Was macht eine ganz normale Hauskatze außer jagen, spielen und fressen? Wenn sie in der Eifel lebt, geht sie auf Mörderjagd.

Das Ticket kostet 10 Euro, wer anschließend in der Remise auch noch essen möchte, zahlt 25 Euro.

Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 06561/154270. Die Matinee im Schloss ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Jazz-Initiative Eifel und der Schloss-Weilerbach-Gesellschaft.