Tag der Berufe in Bitburg

Beim „Tag der Berufe“ am Samstag, 22. September, 9.30 bis 13 Uhr, informiert die Bitburger Brauerei bei ihrer ersten hauseigenen Berufs- und Ausbildungsmesse über Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten bei der Brauerei.

In der Bitburger Marken-Erlebniswelt können sich interessierte Schüler, Studenten und Berufseinsteiger zwischen 9.30 und 13 Uhr über die Vielfalt der Bitburger Berufe-Welt informieren. Bei einem Rundgang lernen Besucher die insgesamt zwölf kaufmännischen sowie gewerblich-technischen Ausbildungsberufe kennen, die die Brauerei in Bitburg anbietet. Zusätzlich schreibt das Eifeler Familienunternehmen auch regelmäßig Praktikumsplätze für Schüler und Studenten in diversen Bereichen aus, über die man sich ebenfalls informieren kann.