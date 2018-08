Talweg ab Montag teilweise gesperrt

Wegen der Sanierungsarbeiten im Bitbuger Cascade müssen Teile des Talwegs direkt vor dem Bad ab Montag, 6. August, gesperrt werden. Die Sperrung betrifft den Gehweg und einen Teil der Fahrbahn vor dem Gebäude.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum Abschluss der Bauarbeiten Ende Oktober. Da am 6. August der erste Schultag ist, an dem auch die Kinder der 5. Klasse der Otto-Hahn-Realschule plus dort ihren Einführungstag haben werden, ist im Talweg mit mehr Verkehr zu rechnen. Deshalb wird die Sperrung erst ab 13 Uhr eingerichtet. Wegen der Bauarbeiten und der Sperrung bittet die Stadt alle Eltern, ihre Kinder nicht unbedingt bis direkt vor die Schule zu fahren, sondern schon früher aussteigen zu lassen.