(red) Besonders im Herbst fällt eine Menge an Gartenarbeiten an, die man alleine kaum bewältigen kann. Die Taschengeldbörse des Caritashauses der Begegnung in Kooperation mit der Initiative „Hand-in-Hand für Irrel“ vermittelt Jugendliche, die Bürgern dabei helfen, ihren Garten winterfest zu machen.