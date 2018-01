Taucher untersuchen Prümbrücke

Die Prümbrücke in Menningen sollte schon Anfang Januar betoniert werden, doch der Kälteeinbruch stoppte die Arbeiten (der TV berichtete). Dann kam das Hochwasser und hat die Fundamente des Gerüsts unterspült. Um festzustellen, wie gravierend der entstandene Schaden ist, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein Taucher in die Prüm geschickt, die das Gerüst am Sockel untersucht haben. „Dabei haben sie festgestellt, dass die Fundamente stark beschädigt wurden - und zwar so schwer, dass das Gerüst jederzeit umfallen könnte“, sagt Oliver Arimond vom LBM. „Solange wir das nicht ausschließen können, darf da keiner mehr arbeiten.“ Die Baufirma UVB arbeite nun mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden.