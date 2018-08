Tausendmal appeliert und nichts passiert

Zwei junge Männer tragen ein Bündel Bretter durch die Halle. Am anderen Ende des Gebäudes wartet ein Schreiner an einer Maschine. Er schneidet das Holz klein. Mit einem Surren wird das, was nicht passt, passend gemacht. Und weiter geht’s mit den Stücken zu den Containern, die im Inneren aufgebaut wurden. Noch sind die nicht fertig. Hier und da muss noch gebohrt, gesägt, gehämmert werden. Aber es bleiben ja noch ein paar Wochen, bis Mitte September die Kinder mit ihren Erziehern einziehen sollen.

„Das ist zu schaffen“, meint Bauherr Willi Notte. Der Bitburger Schreiner hat Anfang Juli vom Stadtrat den Auftrag bekommen, aus der alten Turnhalle auf dem Kasernengelände eine Übergangs-Kita zu machen. Und die Angestellten des Lokalpolitikers scheinen gut voranzukommen. Fast ein Dutzend junger Männer werkelt in der Halle. Es riecht wie in der Holzabteilung eines Baumarktes. Dass hier vor Jahren Amerikaner trainiert haben – daran erinnert nur ein Schild an der Tür.

Alles deutet darauf hin, dass der Zeitplan diesmal passt. Das wäre eine Premiere in der inzwischen unendlichen Geschichte über den Bau der neuen Tagesstätte. Zur Erinnerung: Seit Jahren gibt es in der Stadt zu wenige Kita-Plätze. Der neue Kindergarten auf dem Kasernengelände, den Verwaltung und Rat seit gut drei Jahren planen, sollte längst stehen. Doch es kam so einiges dazwischen. Der private Investor, der den Kasernenblock herrichten wollte, warf das Handtuch. Die Stadt kaufte das Gebäude zurück und kämpft sich seitdem durch ein langwieriges Ausschreibungsverfahren.

Nach neuestem Plan wird die Einrichtung erst 2020 eröffnen – und damit vier Jahre später, als angedacht. Bis also Plätze frei würden, für die Eltern, die jetzt keine finden, werden deren Kinder im Grundschulalter sein. Damit es soweit nicht kommt, hat der Stadtrat ein Provisorium auf den Weg gebracht.

Die Situation: Bis 2020 soll die alte Turnhalle Platz schaffen für die Jungs und Mädchen, die in den sechs Bitburger Tagesstätten nicht unterkommen. Und das sind eine Menge. Die Stadtverwaltung spricht von 75 akut fehlenden Plätzen. Die Kreisverwaltung, die nach einer Bedarfsermittlung des Statistischen Jugendamtes rechnet und damit auch die Zukunft im Blick hat, zählt 136. Wie dem auch sei. Es sind zu viele. Die Folge ist, dass Eltern ihre Kinder bei Tagesmüttern und Verwandten unterbringen müssen. „Sie werden im Regen stehen gelassen“, meint Bernd Spindler, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag. Und Schuld sei auch der Kreis. Es sei für die Behörde keine Neuigkeit, dass die Stadt unterversorgt sei. Unternommen habe man dagegen aber zu wenig.

Die Rechtslage: Aber warum muss die Behörde überhaupt tätig werden? Ist das nicht Sache der Gemeinde? Jein, sagt der Gesetzgeber. Die Stadtverwaltung betreibt zwar mehrere Kitas in Bitburg und will auch Träger der neuen Einrichtung werden. Aber das Jugendamt des Kreises ist rechtlich gesehen der „Gewährsträger“ für die Versorgung mit Kita-Plätzen.

Letztlich muss das Amt also dafür sorgen, dass genügend vorhanden sind. Wenn dies, wie in Bitburg, nicht der Fall ist, dürfen die Eltern den Kreis, nicht die Stadt, verklagen. Denn seit 2010 haben Väter und Mütter einen Anspruch auf einen Kita-Platz – zumindest dann, wenn ihr Nachwuchs älter als zwei Jahre ist.

Bislang habe zwar noch niemand Rechtsmittel eingelegt, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage der SPD-Fraktion schreibt. Ende Juni hatte eine Bitburger Mutter aber offenbar eine Klage angekündigt.

Ein Versäumnis? Kein Wunder, findet Spindler. Jahrelang habe man das Thema schleifen lassen und die Ausreden der Bitburger geschluckt. „Der Kreis hat die Unterversorgung mit Langmut und einer gewissen Gleichgültigkeit geduldet.“ Dabei könnte die Behörde kommunalaufsichtliche Mittel nutzen, um der Stadt Druck zu machen. So hätte die Verwaltung etwa anordnen können, dass die Bitburger die Kita-Plätze binnen einer gesetzten Frist einzurichten haben. Wenn dies dann nicht geschehen wäre, bliebe der Behörde das Recht der „Ersatzvornahme“. Das bedeutet: Sie hätte die Kita selbst bauen und der Stadt die Kosten in Rechnung stellen dürfen. Gebrauch wurde von diesen Mitteln nicht gemacht. Das geht aus der SPD-Anfrage hervor, die dem TV vorliegt. Auf die Frage der Sozialdemokraten, was der Kreis getan habe, um die Stadt zur Schaffung der Kita-Plätze zu bewegen, lautet die Antwort der Verwaltung: Das Jugendamt habe die Verantwortlichen in „vielen gemeinsamen Gesprächen informiert und beraten.“ Mehr als mahnende Worte habe es also nicht gegeben, schlussfolgert Spindler. Und das sei zu wenig.

Ein Ausblick: Er würde sich nun wünschen, dass der Kreis seine Pflicht als Kommunalaufsicht „endlich ernst nimmt“. Die Versorgung mit Kita-Plätzen sei für die Behörde wohl „kein so brennendes Thema wie etwa der Ausbau der Straßen und des Breitbandnetzes“, sagt Spindler. Das sollte es seiner Meinung nach aber sein: „Die Attraktivität einer Region zeigt sich nicht nur im schnellen Internet, sondern auch darin, ob die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichergestellt wird.“ Dies sei in Teilen der Eifel bislang nicht der Fall. Und das müsse sich schnell ändern.