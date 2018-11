später lesen VEREINE Theaterbesucher sollen an der Schule parken Teilen

(red) Auf mögliche Parkplatzprobleme weist die Theatergruppe Knorks die Besucher der Aufführung „Drenner an Driewer“.am Samstag, 3. November, in der Gaytalhalle hin. Denn um 19 Uhr spiele die Bezirksligamannschaft in Körperich Fußball.