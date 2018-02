Themenabende in der Fastenzeit

(red) Unter dem Motto „Aufbruch“ gestalten Gemeindereferentin Waltraud Berger, Diakon Peter Weber, Kooperator Tamil Selvan Joseph und Pfarrer Thomas Weber sechs Abende in der Fastenzeit, jeweils donnerstags um 19 Uhr im Pfarrheim St. Peter, die auch einzeln besucht werden können.

Termine: 15. Februar: Taizégebet einmal anders; 22. Februar: „Erlösung!? – Wie geht das? Und warum eigentlich?“ Was der Tod Jesu am Kreuz bedeutet!; 1. März: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde - nur eine Zukunftsvision oder könnte heute schon alles ganz anders sein?; 8. März: „Heute schon die Welt verändert?“ Die weltweit ungleiche Verteilung der Ressourcen; 15. März: „Wer aufhört, Gott zu dienen, ist in Gefahr, Gott zu spielen“ (F. Kamphaus); 22. März: „Mein Bild vom Menschen“ – Adam und Eva damals und heute.