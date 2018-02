später lesen Sport Tischtennis-Talente gesucht Teilen

Der Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften im Tischtennis wird am Samstag, 17. Februar, um 10 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Wolsfeld ausgetragen. Dabei gibt es die Möglichkeit, den Sport kennenzulernen und im Wettkampf zu spielen. Teilnehmen dürfen Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre aus der Region, wenn sie noch nicht in einer Vereinsmannschaft gespielt haben.