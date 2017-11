Tödlicher Verkehrsunfall auf der L34 bei Kyllburg: 81-Jähriger gestorben

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend auf der L34 bei Kyllburg kurz vor 19 Uhr Zweiradfahrer ums Leben gekommen. Markus Angel/red

Update Montag, 15 Uhr: Zum Hergang des Verkehrsunfalles liegen der Polizei bisher keine neuen Erkenntnisse vor. Zeugen des Vorfalles oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg, Tel.: 06561/9685-0, in Verbindung zu setzen.



Der Mann war nach Polizeiangaben aus Richtung B257 kommend auf der L34 nach Kyllburg unterwegs. Aus bis dato ungeklärter Ursache prallte das Zweirad in Höhe der Abzweigung nach Kyllburgweiler frontal mit einem entgegenkommenden BMW Kombi zusammen.



Der am Unfallort eintreffende Notarzt konnte dem Fahrer nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die beiden Insassen des Autos erlitten leichte Verletzungen, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Die L34 blieb während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. An Auto und Zweirad entstand Totalschaden, die Schadenshöhe dürfte laut Polizei im Bereich von 25.000 Euro liegen.

Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kyllburg, Kyllburgweiler und Seinsfeld, des DRK Badem und der Notarzt aus Bitburg. Mit der Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt.